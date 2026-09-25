Son dakika | AKP'li ve MHP'li başkanları gözaltına aldıran operasyonda yeni gelişme

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda, dün gözaltına alınan belediyenin geçmiş dönem yönetiminde bulunan AKP'li eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltı sayısı 33'e yükseldi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltındaki 33 zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, dün eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. (AA)