Son dakika | Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı

FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Muğla ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz, İstanbul’da yapılan aramalarda; Ankara Adliyesi’nde hakim/savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen ve şu an Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla’da yapılan aramalarda yakalandı.

Kemal Batmaz

2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın ile 2026 yılında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz’a yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. (DHA)

SAVCILIK OPERASYON HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kemal Batmaz'ın kızının da yakalandığı operasyon hakkında açıklama yaptı. Açıklamada operasyonun İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MIT) koordinesinde yapıldığı ifade edildi.

Savcılık açıklaması şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MIT) koordinesinde FETÖ/PDY Silahı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Y.A. isimli şahsın;

Almanya/Mannheim'da ikamet ettiği, güncel olarak FETÖ'nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik rehberlik faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde olduğu, Almanya merkezli FETÖ/PDY ile iltisaklı derneklerin faaliyetlerine iştirak ettiği ve Almanya merkezli eğitim danışmanlığı firması vasıtasıyla FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli işlem görmüş veya halihazırda cezaevinde bulunan şahısların çocuklarının Almanya'da eğitim görmelerini sağladığı, Almanya'da bulunan örgüt mensuplarıyla görüşmeler düzenlediği, cezaevinde bulunan örgüt mensupları ile yurtdışındaki örgüt mensupları arasında bilgi alış verişini sağladığı yönünde bilgiler elde edilmiş;

Almanya' da eğitim alan öğrenciler arasında FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Kemal Batmaz'ın kızı E.B., örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan A.K.Y'nin oğlu S.Y., Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı iken ihraç edilen ve hali hazırda cezaevinde bulunan B.K.'nin kızı H.K. isimli şahısların bulunduğu tespit edilmiştir.

Tespit edilen 4 şahsın ilimiz merkezli 2 ilde bulunan 3 farklı adresinde (İstanbul 2, Muğla 1) yakalanmalarına suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 28.08.2026 günü saat 05.40'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde yurtdışında olduğu tespit edilen 2 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 2 şahıs YAKALANMIŞTIR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KEMAL BATMAZ KİMDİR?

FETÖ darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yönettiği ve sivil imam olduğu ifade edilen Kemal Batmaz, 25 Ocak 2019 tarihindeki duruşmasında sanıklar mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada, ancak mercekle okunabilecek şekilde küçük harflerle yazdığı mektubu tutukluların bulunduğu bölüme atmıştı.

Sivil imam Batmaz tarafından FETÖ elebaşı Gülen'e yazıldığı tespit edilen mektupta, "Muhterem efendim, ABD'den gelen heyetle alakalı bir arzda bulunmak istiyorum." ifadesi dikkati çekti.

Batmaz, mektubunda örgüt elebaşı Gülen'in iade sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD heyetinin huzurunda cumhuriyet savcıları tarafından alınan ifadesine değindi.

Batmaz, mektubunda savcıların "Gülen'i tanıyor musun? Darbeye etkisinin olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna, "Tanımıyorum. Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi düşünmezler." şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Sivil imam Batmaz'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektubun sonunda "Efendim, basında terörün finansmanı ile alakalı haberler gerçek dışı. Dualarınızı talep ediyor, hürmetlerinizi arz ediyorum." ifadesi yer almıştı.