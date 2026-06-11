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Son Dakika | Akdeniz'de deprem

Son dakika haberi... Akdeniz'de 22.30'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Akdeniz'de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 22.30 sıralarında 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, depremin 11.18 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

AFAD'ın depremle ilgili kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:

  • Büyüklük:4.2 (Mw)
  • Yer: Akdeniz
  • Tarih: 2026-06-11
  • Saat: 22:30:10 TSİ
  • Enlem: 34.45444 N
  • Boylam: 25.31028 E
  • Derinlik: 11.18 km
Son Dakika | Adana'da depremSon Dakika | Adana'da deprem

Son Dakika | Akdeniz'de deprem - Resim : 2

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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