Son Dakika | Akdeniz'de deprem
Son dakika haberi... Akdeniz'de 22.30'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 22.30 sıralarında 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yapılan açıklamada, depremin 11.18 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
AFAD'ın depremle ilgili kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:
- Büyüklük:4.2 (Mw)
- Yer: Akdeniz
- Tarih: 2026-06-11
- Saat: 22:30:10 TSİ
- Enlem: 34.45444 N
- Boylam: 25.31028 E
- Derinlik: 11.18 km
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi