Son Dakika | Adliyedeki dosyalara müdahale eden örgüte operasyon! İkisi avukat 6 kişiye gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Altı şüpheliden ikisi avukat.

BİRÇOK ADLİYEDE ETKİNLERMİŞ...

Başsavcılığın açıklamasına göre, M.Ş. liderliğinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki adliyelerde yargı süreçlerine müdahale ettiği iddia ediliyor. Mevcut deliller doğrultusunda ilk aşamada altı kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanıp gözaltına alınması, ev ve iş yerlerinde arama yapılması, suç eşyası ve delillere el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"M.Ş liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yılları arasında, İstanbul ilinde farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere, menfaat karşılığı müdahale ettiklerinin iddia edilmesi üzerine, mevcut deliller çerçevesinde ilk etapta 2’si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış olup;

Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve işyerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verilmiştir.

Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"