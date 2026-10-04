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Halk TV Türkiye Son Dakika | Adana'da bir deprem daha: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son Dakika | Adana'da bir deprem daha: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika haberi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD saat 19.00 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Söz konusu depremden yaklaşık 1 buçuk saat sonra bir sarsıntı daha oldu.

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Son Dakika | Adana'da bir deprem daha: AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde art arda yaşanan iki depremin ardından saat 19.00 sıralarında bir sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı.

Saat 19.00'daki depremin ardından aynı bölgede saat 20.28 sıralarında bir deprem daha meydana geldi.

SAİMBEYLİ'DE SAATLER İÇİNDE ÜÇ DEPREM

Saimbeyli'de bugün büyüklüğü 4'ün üzerinde olan üç deprem meydana geldi. İlk deprem saat 14.19 sıralarında yaşandı. Büyüklüğü 4,8 olarak açıklanan sarsıntının ardından aynı noktada, saat 14.36 sıralarında bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü ise 4,9 olarak bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Valilikten yapılan açıklamada meydana gelen iki depremin ardından herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı belirtildi.

DAĞDAN KAYA PARÇALARI KOPTU

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Feke ilçesindeki Tokmanaklı Mahallesi'ndeki Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Depreme oturdukları apartmanın 7’nci katındaki dairede yakalanan Durmuş Zümrütyaprak DHA mikrofonuna "6 Şubat'taki aynı duyguları tekrar yaşadık, psikolojik olarak kırgınız, yorgunuz, en başa döndük. Artık uyku uyuyamaz olduk, gözlerimiz sürekli avizede, bir sarsıntı olur mu korkusuyla yaşıyorduk. Yaşadığımız travmanın etkisini atlamamışken, aynı duyguyu tekrar yaşıyoruz. Korkudan asansöre binmeden koşa koşa apartmandan aşağı kaçtık. Korku içerisinde aşağı indik." dedi.

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ADANA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Peş peşe yaşanan depremlerden saatler sonra Saimbeyli bir kez daha sallandı. Saat 19.00 sıralarında, yerin 7 kilometre derinliğinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depreme ilişkin şu veriler paylaşıldı:

  • Büyüklük: 4.4 (Mw)
  • Yer: Saimbeyli (Adana)
  • Tarih:2026-10-04
  • Saat:19:00:24 TSİ
  • Enlem:37.76667 N
  • Boylam:36.09767 E
  • Derinlik:7 km

Son Dakika | Adana'da bir deprem daha: AFAD büyüklüğünü açıkladı - Resim : 2

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ADANA'DA BİR DEPREM DAHA

Saimbeyli'de saat 19.00'de olan depremin ardından 20.28 sularında 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son Dakika | Adana'da bir deprem daha: AFAD büyüklüğünü açıkladı - Resim : 4

OSMANİYE'DE DE DEPREM

Adana'nın komşu ili Osmaniye'de de saat 14.43 sıralarında bir deprem meydana geldi. AFAD, Sumbas ilçesinde kaydedilen depremin büyüklüğünü 5,2 olarak bildirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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