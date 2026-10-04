Peş peşe meydana gelen depremler sonrası Naci Görür uyardı: Körfez ve Adana’ya yaklaşıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.19'da merkez üssü Saimbeyli olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İlçede saat 14.36'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntının yerin 8,67 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

OSMANİYE'DE 5.1'LİK DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre; saat 14.43'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan sarsıntının, kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI

17 dakika arayla gelen iki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Ayvacık/Sajmbeyli ve Osmaniye -Adana’da 4,8-5,1’lik depremler oldu. DAF üzerinde olan depremler. Depremler Körfez ve Adana’ya yaklaşıyor! 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor. " dedi.