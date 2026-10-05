Son Dakika | Adana Saimbeyli'de bir deprem daha

AFAD'ın açıklamasına göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde son olarak saat 01.51’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

SAİMBEYLİ'DE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 14.36'da yine merkez üssü Saimbeyli olan 4,9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 8,67 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Adana Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine kentte iki depremin ardından ekiplerin görevlendirildiğini söyledi. Olumsuz ihbar almadıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine gelen olumsuz ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diliyorum." dedi.

SAAT 19.00'DA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

SAAT 20.28'DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saimbeyli'de saat 20.28'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

SAAT 01.51'DE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.51'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Böylece Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gün içinde farklı saatlerde beş deprem meydana gelmiş oldu.