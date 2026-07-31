Son Dakika | 2 milyar liralık 3 ton uyuşturucu ele geçirildi! Güney Asya'dan İstanbul'a getirilmiş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul’da büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Limanı’na gelen Çin bayraklı gemideki bir konteyneri aradı.

Güney Asya’dan getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanıldığında uyuşturucu etki gösteren 3 ton pregabalin bulundu. Maddenin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

3 TON 2 MİLYAR DEĞERİNDE

Güney Asya’daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde 3 ton pregabalin maddesi ele geçirildi. Yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan maddenin değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşmak amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip yapıldığını açıkladı.

Operasyonda kullanılan tır muhafaza altına alındı. Üç şüpheli gözaltına alınırken şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Suç ağının tamamının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, operasyonu yürüten başsavcılıklar ile emniyet, jandarma ve gümrük birimlerine teşekkür etti.

Gürlek şunları ifade etti:

"Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması hâlinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesi tespit edilmiştir. Ele geçirilen maddenin maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu değerlendirilmiştir.

Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip işlemleri gerçekleştirilmiş; olayda kullanılan tır muhafaza altına alınmış, 3 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştur. Suç ağının bütünüyle deşifre edilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza; operasyonları başarıyla gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Teknolojinin sağladığı bütün imkânları kullanarak suçun izini sürecek; gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz."