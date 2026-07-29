Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Tacikistan adli makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve ülkeye iadesi talep edilen B.K'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU, BEYLİKDÜZÜ'NDE YAKALANDI

Ekipler, hakkında kırmızı bülten bulunan ve Özbekistan'da uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu maddelerin saklanması ile depolanması amacıyla çeşitli adresler temin ederek bu faaliyetlerden haksız kazanç elde ettiği tespit edilen zanlıyı, Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLECEK

Emniyete götürülen şüpheli, burada kimlik tespiti ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. (AA)