Halk TV Türkiye Son Dakika | 2 aydır tutukluydu: Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

Son dakika haberi... 2 ay önce tutuklanan 'Testo Taylan' mahlasıyla bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında fenomen Y.H. ile U.U. İstanbul’da, “Testo Taylan” adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ise Kocaeli’nde gözaltına alınmıştı.

Testo Taylan, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

İki ay süren tutukluluğun ardından fenomen Testo Taylan tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bazı içerikler üzerine soruşturma başlatmıştı.

Açıklamada, videolarda “sosyal deney” ya da “eğlence” adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlar olduğu belirtilmişti.

Savcılığın talebiyle adliyeye sevk edilen Y.H. ve U.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Taylan Özgüç Danyıldız ise ertesi gün sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

