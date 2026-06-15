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Halk TV Türkiye Son Dakika | 19 bin polisin görev yeri değişecek! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı

Son Dakika | 19 bin polisin görev yeri değişecek! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı

Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün kapsamlı bir atama yapacak. EGM, 1.528 amir ve 17.568 polis memurunun görev yerinin değişeceğini açıkladı.

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Son Dakika | 19 bin polisin görev yeri değişecek! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nde (EGM) 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında 19 bin 96 personelin yer değiştirme sonuçları bugün açıklanacak.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan personelin atama işlemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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19 BİN PERSONEL TAYİNİ

Fidan, 1528 amir ile 17 bin 568 polis memurunun yeni görev yerlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden duyurulacağını bildirdi.

Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında atamaya tabi olan 1528 amir ve 17 bin 568 polis memuru rütbesindeki toplam 19 bin 96 personelimizin yer değiştirme işlemleri, bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Atamaya tabi olan tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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