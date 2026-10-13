Son dakika | 16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6 milyar liralık para trafiği deşifre edildi!

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülensoruşturma doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı dev bir finans ağı çökertildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

6,2 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM TRAFİĞİ

Başsavcılığın 2026/23912 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu çerçevesinde inceleme başlatıldı.

MASAK’ın 10.04.2026 tarihli raporu ve siber suçlarla mücadele ekiplerinin mali analizleri neticesinde, aralarında organik ortaklık bağı bulunmayan ancak toplam 11 şirketin sahibi olan 36 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin şahsi ve şirket hesapları üzerinden, hesap sahiplerinin mali profilleriyle örtüşmeyen yoğun para hareketleri belirlendi. Yapılan incelemelerde, 2023-2025 yılları arasında toplam 722 bin 235 işlemde 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 TL tutarında devasa bir para trafiğinin yönetildiği ortaya çıkarıldı.

16 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında 13.10.2026 tarihinde; Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Karaman, Karabük, Samsun, Mardin, Muş, Uşak ve Hakkari dahil toplam 16 ilde 36 şüphelinin yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda:

34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 şüphelinin halihazırda ceza infaz kurumunda olduğu,

1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Firari durumdaki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ARAMALARDA SİLAH, MÜHİMMAT VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 5 gram esrar maddesi, 95 adet 9x19 mm ve 25 adet 7,65 mm fişek ele geçirilerek el konuldu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, suç unsurlarının ortaya çıkarılması ve sorumluların tespitine yönelik soruşturmanın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.