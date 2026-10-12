İstismar, bahis ve banka vurgunu... 22 ilde 137 kişi tutuklandı

Tekerlekli sandalye yardımından mobil bankacılık hesaplarına kadar uzanan dolandırıcılık yöntemleri ve çocuk istismarı şebekelerine yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 327 şüphelinin yakalandığını ve 137'sinin tutuklandığını duyururken, vatandaşların hem iyi niyetini hem de birikimlerini hedef alan organize siber suç ağlarının ayrıntıları operasyon verileriyle açığa çıktı.

5 GÜNDE 22 İLDE OPERASYON: 137 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, siber suç şebekelerine yönelik son 5 gün içinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer verildi.

22 il merkezli yürütülen ve "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" suçlarını kapsayan operasyonlarda adli makamlara sevk edilen zanlıların yasal durumları da netleşti:

- Yakalanan şüphelilerin 137’si tutuklandı.

- 75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

- Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

MASAK VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLDÜ

Operasyonların arka planındaki teknik ve mali takip süreci, birden fazla kurumun ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyon sağladı. Bu eş güdüm kapsamında, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince sahada yürütülen çalışmalar neticesinde 22 ilde şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı.

BANKA HESAPLARI HEDEFTE

Emniyet ve adli makamların incelemeleri sonucunda yakalanan şüphelilerin karıştığı suçlar ve vatandaşları mağdur etme yöntemleri tek tek tespit edildi. Şüphelilerin şu eylemleri gerçekleştirdikleri belirlendi:

- Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

- Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı, oto yedek parça” gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları,

- Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

- Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

- Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

- Vatandaşın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları.