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Halk TV Türkiye Son Dakika | 15 yaş altına yasaklandı: Sosyal medya düzenlemesi Resmî Gazete'de

Son Dakika | 15 yaş altına yasaklandı: Sosyal medya düzenlemesi Resmî Gazete'de

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcılarına çocukların korunmasına yönelik kurallar getirildi. Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Bu kapsamda sağlayıcıların 15 yaş altına hizmet vermesi yasaklandı.

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Son Dakika | 15 yaş altına yasaklandı: Sosyal medya düzenlemesi Resmî Gazete'de
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Resmî Gazete'de yayımlanan ve 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile sosyal ağlara çocukların korunmasına yönelik yeni kurallar getirildi. Yönetmelik, sosyal ağ sağlayıcılarının çocuklara yönelik hizmetlerini yeniden düzenliyor.

15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLARA HİZMET SUNULAMAYACAK

Yönetmeliğin "Yaş Doğrulaması, Ayrıştırılmış Hizmetler ve Ebeveyn Kontrol Araçları" başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasında, "Sosyal ağ sağlayıcı, onbeş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamaz" hükmü yer aldı. Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yaş tespiti e-Devlet üzerinden kimlik bilgisi paylaşılmadan, yalnızca yaş aralığını gösteren alanla yapılacak.

MEVCUT HESAPLAR 31 MART 2027'YE KADAR DOĞRULANACAK

Yönetmelik kapsamında mevcut hesapların 31 Mart 2027'ye kadar doğrulanması zorunlu kılındı. Bu tarihe kadar doğrulama işlemini tamamlamayan hesaplar için ne tür bir yaptırım uygulanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Doğrulama işleminin e-Devlet üzerinden yaş aralığı bilgisiyle yapılacağı belirtildi.

15-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN AYRIŞTIRILMIŞ HİZMET MODELİ

15-18 yaş arası çocuklar için hesapların varsayılan olarak gizli olacağı, mesajlaşmanın kısıtlanacağı, canlı yayın açılması ve rehber senkronizasyonunun yasaklanacağı "ayrıştırılmış hizmet" modeli uygulanacak. Bu modelle, çocukların sosyal ağlardaki etkileşimleri ve erişimleri sınırlandırılacak. Ayrıca, bu yaş grubundaki kullanıcılar için hesap ayarlarında ek kısıtlamalar getirilecek.

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EBEVEYN KONTROL ARAÇLARI SUNULACAK

Ailelerin çocukların ekran süresini, harcamalarını ve hesap ayarlarını denetleyebileceği Türkçe destekli ebeveyn kontrol araçları da ebeveynlere sunulacak. Bu araçlarla ebeveynler, çocuklarının sosyal ağ kullanımını daha yakından takip edebilecek. Ebeveyn kontrol araçlarının kapsamı ve kullanım koşulları yönetmelikte detaylandırıldı.

ANKA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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