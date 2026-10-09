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Sosyal medyadan okula saldırı tehdidi: İki kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden paylaştıkları videoyla bir okula yönelik saldırı tehdidinde bulunan 15 ve 16 yaşlarındaki iki şüpheli tutuklandı.

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Sosyal medyadan okula saldırı tehdidi: İki kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir liseye yönelik sosyal medya üzerinden paylaştıkları videoyla saldırı tehdidinde bulunan 2 kişi tutuklandı.

LİSEYE YÖNELİK SALDIRI TEHDİDİ

Okullara düzenlenen saldırıların ardından Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ilçedeki bir liseyle ilgili sanal medyada tehdit içerikli görüntüler paylaşıldığı belirlendi.

​Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, olayla ilgili T.G. (15), E.H.A. ve F.Y.C. gözaltına alındı.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ikametlerinde de arama yapıldı. ​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. E.H.A. ve F.Y.C. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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