Sosyal medyadan okula saldırı tehdidi: İki kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden paylaştıkları videoyla bir okula yönelik saldırı tehdidinde bulunan 15 ve 16 yaşlarındaki iki şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da bir liseye yönelik sosyal medya üzerinden paylaştıkları videoyla saldırı tehdidinde bulunan 2 kişi tutuklandı.
LİSEYE YÖNELİK SALDIRI TEHDİDİ
Okullara düzenlenen saldırıların ardından Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ilçedeki bir liseyle ilgili sanal medyada tehdit içerikli görüntüler paylaşıldığı belirlendi.
Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, olayla ilgili T.G. (15), E.H.A. ve F.Y.C. gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin ikametlerinde de arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. E.H.A. ve F.Y.C. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi