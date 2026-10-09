Halk TV Türkiye Sosyal medyadan okula saldırı tehdidi: İki kişi tutuklandı

Sosyal medyadan okula saldırı tehdidi: İki kişi tutuklandı Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden paylaştıkları videoyla bir okula yönelik saldırı tehdidinde bulunan 15 ve 16 yaşlarındaki iki şüpheli tutuklandı.