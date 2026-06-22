Son Dakika | 12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 30 maddelik 12. Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. Akbaşoğlu, teklifin temel amacının yargı süreçlerini hızlandırmak, hak arama özgürlüğünü güçlendirmek ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Akbaşoğlu'nun açıklamasına göre, yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki süre kural olarak üç ayı aşamayacak. Ayrıca avukatların ön inceleme duruşmalarına SEGBİS üzerinden ses ve görüntü nakli yoluyla katılabilmelerinin önü açılacak.

İdari yargıda iş yükünü azaltmayı hedefleyen düzenlemeler kapsamında ise tek hakimle karara bağlanabilecek davaların kapsamı genişletiliyor. 2026 yılı itibarıyla konusu 486 bin lirayı aşmayan bazı iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar tek hakim tarafından sonuçlandırılabilecek.

İDAREYE KARŞI ALACAKLARDA YENİ USUL

Akbaşoğlu'nun açıklamasına göre Kanun teklifiyle, mahkemelerce idare aleyhine hükmedilen para alacakları, vekalet ücretleri ve yargılama giderleri için doğrudan icra takibi başlatılması uygulamasına son veriliyor. Alacaklıların önce ilgili idareye yazılı başvuru yaparak hesap bilgilerini bildirmesi gerekecek. İdarenin bir ay içinde ödeme yapmaması halinde ise icra yoluna başvurulabilecek.

MİRAS KALAN TAŞINMAZLARDA ÖNCELİK MİRASÇILARA

Ortaklığın giderilmesi davalarında da önemli değişiklikler öngören teklif, miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık artırmanın yalnızca mirasçılar arasında yapılmasını düzenliyor. Böylece aileye ait taşınmazların öncelikle mirasçılar arasında kalması amaçlanıyor.

NOTER İŞLEMLERİNDE DİJİTAL DÖNEM

Noterlik işlemlerinde bürokrasiyi azaltmayı hedefleyen düzenlemeyle, mahkemeler veya savcılıklar tarafından talep edilen evrakların elektronik ortamda güvenli elektronik imzayla gönderilebilmesi mümkün olacak. Bu işlemlerden vergi, harç ve değerli kağıt bedeli alınmayacak.

BİLİRKİŞİLİK UYGULAMASINA SINIRLAMA

Teklifte, hakim ve savcıların hukuki bilgiyle çözebileceği konuların bilirkişilere gönderilmesinin önüne geçilmesi de öngörülüyor. Hukuki değerlendirme gerektiren konularda bilirkişiye başvurulması disiplin yaptırımına bağlanacak. Bilirkişilik müessesesi yalnızca teknik ve özel uzmanlık gerektiren alanlarla sınırlandırılacak.

DİJİTAL VE GENETİK VERİLERE YASAL GÜVENCE

Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda hazırlanan düzenlemeyle, ceza soruşturmalarında elde edilen moleküler genetik inceleme sonuçları ile dijital verilerin saklanması, imhası ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar kanuni güvence altına alınacak.

BELİRSİZ ALACAK DAVASI KALDIRILIYOR

Paketin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de belirsiz alacak davası uygulamasının kaldırılması oldu. Bunun yerine kısmi dava açan kişilere, tahkikatın sonuna kadar alacağın kalan kısmını talep etme imkanı tanınacak. Artırılan kısım bakımından zamanaşımı da davanın açıldığı tarihten itibaren kesilmiş sayılacak.

İSTİNAF VE TEMYİZ SÜREÇLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Teklif, istinaf ve temyiz mekanizmalarında da bazı değişiklikler içeriyor. Bölge idare mahkemeleri, sonucu hukuka uygun olan kararlarda yalnızca gerekçe hatası nedeniyle kararı kaldırmak yerine gerekçeyi düzelterek uyuşmazlığı sonuçlandırabilecek. Ayrıca bazı istinaf kararlarına karşı temyiz yolu yeniden düzenlenerek hak arama güvencesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Akbaşoğlu, teklifin yargının daha etkin, verimli ve hızlı işlemesine katkı sağlayacağını belirterek, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulduğunu ifade etti.