Soma davasında yeni gelişme: 301 madenci ailesinin başvurusu kabul edildi!

Kamu görevlilerinin yargılandığı davada, madenci yakınlarının dosyaya katılımını reddeden İzmir Bölge İdare Mahkemesi 10’uncu Ceza Dairesinin kararı, 11’inci Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda bozuldu.

"AİLELER DOĞRUDAN ZARAR GÖRDÜ"

Mahkemenin aldığı kararda, ihmali bulunan kamu görevlileri nedeniyle yaşanan faciadan ailelerin doğrudan etkilendiğine dikkat çekildi. Kararda, yakınlarını kaybeden vatandaşların "suçlardan doğrudan zarar gördükleri ve bu nedenle davaya katılma ile verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurma haklarının bulunduğu" hükmü verildi.

Verilen bu kararla birlikte, yıllardır adalet arayan mağdur ailelerin istinaf taleplerinin esastan incelenmesinin yolu açılmış oldu. Ailelerin avukatlığını üstlenen Murat Kemal Gündüz, istinaf başvurularının reddedilmesi durumunda konuyu temyiz için Yargıtay’a taşıyacaklarını belirtti.