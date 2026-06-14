Danıştay'ın kararını tanımadılar: Akbelen'de çalışmalar yeniden başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı çevresindeki çalışmaların Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen sürdüğü belirtildi.

İş makinelerinin köylerde çalışma başlattığını aktaran İkizköy Muhtarı Nejla Işık, "Evlere 10 metre mesafede köylüleri, çocukları, yaşlılarımızı, yatalaklarımızı huzursuz ediyorlar. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararımız var." dedi.

Milas'ta kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bölge halkının tepkisine neden olmuştu, işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştı.

Karara karşı 96 yurttaş tarafından açılan davada mahkemenin bilirkişi incelemesi kapsamında 30 Mart'ta acele kamulaştırma kararı verilen parsellerde keşif yapılmaya başlandı. Kamulaştırma kararlarına ilişkin davada, Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

İkizköy Muhtarı Nejla Işık, bugün bölgede çalışma başlatıldığını duyurdu. İş makinelerinin çalışmalarını görüntüleyen muhtar Işık, çalışmalara ilişkin video paylaştı.

Işık, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Burası Akbelen. Evlere 10 metre mesafede köylüleri, çocukları, yaşlılarımızı, yatalaklarımızı huzursuz ediyorlar. Birimiz bu evlerin altında kaldığı zaman kimi sorumlu tutacağız? Köylü haksız, köylü yerin dibine batsın. Bu pazar günü çoluğumuz çocuğumuz evimizde. Yaşlı hastalarımız var. İnsanlar düğüne, bayrama gidiyor. Bunlar köylülere zulüm peşinde. Yok mu bir yetkili bunlara dur diyecek? Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararımız var, ‘Evlere 60 metre mesafeye yaklaşamazsın’ diyor. Nerede bu mahkeme kararlarını uygulayanlar? Sesleniyoruz, soruyoruz."(ANKA)