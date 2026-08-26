Sokak ortasında seyyar satıcıyı tam 3 yerinden bıçakladı!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyyar satıcılık yapan 54 yaşındaki İ.D., sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak’ta meydana geldi. Geçimini seyyar satıcılıkla sağlayan İ.D.'nin yanına yaklaşan bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden bıçak çekti. İki taraf arasında çıkan arbede sırasında saldırgan, cebinden çıkardığı bıçağı İ.D.'ye art arda sapladı.

3 BIÇAK DARBESİYLE KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan seyyar satıcı sokak ortasında yere yığılırken, gözü dönmüş saldırgan ise olayın ardından yaya olarak hızla kaçıp izini kaybettirdi.

Sokaktaki vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı seyyar satıcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS HER YERDE SALDIRGANI ARIYOR

Olay yerinde inceleme yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi kimliğini tespit edip yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)