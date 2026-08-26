Yamaç paraşütü yere çakıldı: Türk pilot ile Çinli turist öldü!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ’dan tandem (ikili) atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ile yanındaki Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, kalkıştan kısa bir süre sonra kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın yaklaşık 1900 metre yükseklikteki uçuş pistinde meydana geldi.

UÇUŞ SONRASI KAYALIKLARA DÜŞTÜLER: CANSIZ BEDENLERİNE 8 SAAT SONRA ULAŞILDI

Paraşütün henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara düşmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yönlendirildi. Arazinin sarp ve kayalık olması sebebiyle kazazedelere ulaşmakta zorlanan ekipler, 8 saat süren zorlu çalışmanın ardından Ali Kıdıl ve Xiangrui Meng’in cansız bedenlerine ulaştı.

CANSIZ BEDENLER HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

Düştükleri noktadan alınan cansız bedenler, helikopter aracılığıyla bölgeden tahliye edilerek Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen ölümlü kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. (DHA)