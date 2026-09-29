Soğukkanlı taksici katili için "akıl sağlığı raporu" bekleniyor! Öldürüp aracı ile tur atmıştı

İzmir’in Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer’i (52) tabancayla vurarak öldüren ve aracını gasbeden tutuklu sanık Doğuş Meşe’nin (24) yargılanmasına İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya sanık Doğuş Meşe Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, maktulün eşi Ayşe Ak Örer ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

CİNAYETİN ARDINDAN UYUŞTURUCU PARASI YAPMIŞ

Duruşmada sanığın cinayetin hemen ardından yanına gittiği arkadaşı F.A. tanık sıfatıyla dinlendi. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu ifade eden F.A., sanığın kendisini arayarak "Takılalım" dediğini aktararak mahkemede şu beyanlarda bulundu:

"Ticari taksiyle geldi. Taksiyi kimden kaçırdığını sordum. 'Babamın taksisini kaçırdım.' dedi. Arabaya bindim ve gitmeye başladık. Ama arabayı doğru düzgün kullanamıyordu. 25 sentetik uyuşturucu içtiğini söyledi. Daha önceden tanıdığımız torbacıya gittik. 1200 lira civarında para verip uyuşturucu aldık. Daha sonra bir kişiyi görüntülü olarak aradı, 'Birini öldürüp caddeye attım, başımda bela var.' dedi. Numara yapıyor sandım."

Sanık Doğuş Meşe ise bir önceki duruşmada kendisini iyi ifade edemediğini öne sürerek, "Tanığa katılmıyorum. Ben o gün kimseyle konuşup akıl almadım. Ne ceza verilirse razıyım" ifadelerini kullandı.

ÜCRET TARTIŞMASI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olay, Konak ilçesinde 9 Mart'ı 10 Mart 2026'ya bağlayan gece meydana geldi. Deniz Örer'in cansız bedenini yol kenarına atan ve taksiyi çalarak bir süre sonra terk eden D.M., polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Kamuoyuna ilk etapta "ücret tartışması" olarak yansıyan iddiaları maktulün eşi Ayşe Örer yalanladı. Eşinin katil zanlısıyla yaptığı son konuşmayı aktaran Örer, şu bilgileri verdi:

"Basına yansıdığı gibi aslında bir ücret tartışması yok. Eşimin aracına binip, 'Karşıyaka'ya gideceğim. Ne kadar tutar?' demiş. Eşim de '600-700 tutar' şeklinde cevap vermiş. 'Tamam 1000 TL var üzerimde yeter' demiş. Sonra da bir ara sokakta silah ile ateş edip öldürmüş. Sonra 15 dakika başında bekleyip taksiyi alıp kaçmış. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor. Bizim ocağımızı söndürdü. Hiçbir sebep yokken eşimi öldürdü. Eşim melek gibiydi. Param yok dese de götürür. Para istese onu bile verirdi."

OĞUZ ERGE İLE AYNI DURAKTA ÇALIŞIYORDU

Katledilen taksici Deniz Örer’in, İzmir'de 1 Şubat 2024 tarihinde yine aracına binen bir müşteri tarafından tabancayla vurularak öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge ile aynı taksi durağında görev yaptığı belirlendi.

Evli ve bir çocuk babası olan Örer’in oğlunun, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bucaspor 1928'in altyapısından yetişen ve bu sezon A takımda 25 maçta forma giyip 7 gol kaydeden 19 yaşındaki profesyonel futbolcu Berke Örer olduğu kaydedildi.

Eşinin can güvenliği endişesiyle mesleği bırakmayı planladığını ifade eden Ayşe Örer, "Oğlum iyice kendini kurtarsın, çalışmayacağım diyordu ama ömrü vefa etmedi. O katilin en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.