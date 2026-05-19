Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi! Yüzlerce kilo bozuk et imha edildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, otoyol jandarma ekipleri piyasaya sürülmek üzere olan tonlarca bozuk ve kaçak et ürünü yakaladı. Sağlık koşullarına tamamen aykırı olan ve etrafa aşırı koku yayan sakatatlar, ekiplerin müdahalesiyle imha edildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri'nde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri 34 DT 7566 plakalı bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan ilk incelemede ambalajları yırtılmış, bozulmaya yüz tutmuş ve çevreye aşırı derecede kötü koku yayan tonlarca sakatat olduğu tespit edildi.

1200 KİLOGRAM BOZUK SAKATAT İMHA EDİLDİ

Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri sevk edildi. Uzman ekiplerce araçta yapılan detaylı incelemede, menşei (nereden geldiği) belirsiz ve halk sağlığı açısından son derece tehlikeli olduğu belirlenen tam 1200 kilogram sakatat, katı atık tesisine götürülerek tamamen imha edildi.

Olayla bağlantısı bulunan şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

"SATIŞA VE TÜKETİME SUNULMADAN YAKALANDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, söz konusu sağlıksız gıdaların tezgahlara ulaşıp tüketime sunulmadan önce suçüstü yakalandığını belirtti.

Vatandaşlara da kritik uyarılarda bulunan Aksoy, etiket bilgisi olmayan ve izlenebilirliği bulunmayan, yani kaynağı belirsiz hiçbir gıda ürününün satın alınmaması gerektiğini vurguladı.

ŞÜPHELİ DURUMLAR İÇİN: ALO 174 GIDA HATTI

İl Müdürü Mehmet Aksoy, gıda güvenliğinin korunmasında vatandaş bilincinin çok önemli olduğunu hatırlatarak her türlü şüpheli durum, gıda ihbarı, şikayet ve sorular için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı'nın kullanılması çağrısında bulundu. (AA)