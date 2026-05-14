Ordu'da 21 işçi fabrika yemeğinden zehirlendi
Ordu'nun Ulubey ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yemek yedikten sonra rahatsızlanan 21 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında toplu rahatsızlık yaşandı. Öğle yemeğinin ardından çok sayıda çalışan mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikâyetleriyle fenalaştı.
RAHATSIZLANANLARIN SAYISI KISA SÜREDE ARTTI
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Fabrikada ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere taşındı.
21 İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Hastanelerde tedavi altına alınan 21 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Doktorlar tarafından gözlem altında tutulan işçilerin, yedikleri yemekten dolayı zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle başlatılan olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, zehirlenmeye neden olan yiyeceğin tespit edilmesi için fabrikadaki yemekhaneden numune alındığını belirtti.
(AA)