SGK’da rüşvet çarkı büyüyor: AKP'li milletvekilinin damadı da gözaltında

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) patlak veren rüşvet ve usulsüzlük skandalına ilişkin yürütülen soruşturmada operasyonun kapsamı genişliyor. AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in damadı avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver de gözaltına alındı.

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezli yürütülen büyük rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında operasyonun etki alanı genişliyor. Yabancı uyruklu bir iş insanının 100 milyon TL’lik icra borcunun silinmesi karşılığında 200 bin euro rüşvet istendiği iddialarıyla başlayan süreç, bürokrasiden siyasete uzanan bir gözaltı dalgasına dönüştü.

MÜFETTİŞLER HAFTALARCA İNCELEDİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından SGK Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bakanlık müfettişleri, kurumun geçmişe dönük evraklarını, ihale süreçlerini ve idari işlemlerini haftalar süren bir incelemeye tabi tuttu. Müfettiş raporlarında yer alan somut usulsüzlük bulgularının yargıya taşınmasıyla birlikte, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda adli süreç başlatıldı.

VEKİL DAMADI GÖZALTINDA

Antalya Körfez'de yer alan habere göre, soruşturmanın ilk ayağında görevden uzaklaştırılan SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ile İl Müdürlüğü Özel Kalem biriminde görevli R.B. gözaltına alınmıştı. Jandarma ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 4 kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında, görevden uzaklaştırılan İl Müdürü'nün oğlu ve aynı zamanda AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in damadı olan avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver'in de bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında Manavgat ilçesinde de ismi açıklanmayan bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

DÜĞÜNE AKIN ETMİŞLERDİ

Gözaltına alınan Mehmet Rıdvan Tanrıöver ile Ali Şahin’in kızı geçen sene Ankara'da evlenmişti.

Düğün törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, eski bakan Derya Yanık, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Büyükelçi Merve Kavakçı da katılmıştı.

