Sızma zeytinyağına karıştırıp yıllarca organik diye satmışlar: Bakanlık hileli 5 markayı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü gıda denetimleri, sofralarımızın vazgeçilmezi zeytinyağındaki büyük oyunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tüketicilere "organik" adı altında sunulan ürünlerin içerisine yıllarca ucuz tohum yağları ve kalitesiz yağlar karıştıran 5 marka, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimleriyle tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri kapsamında kamuoyuyla paylaştığı taklit ve tağşiş listesini güncellemeye devam ediyor. Son listede, "Bitkisel Yağlar" kategorisinde faaliyet gösteren birçok firmanın zeytinyağı ürünlerinde hile yaptığı tespit edildi.

NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞLARINDA "TOHUM YAĞI" HİLESİ

Natürel sızma zeytinyağı adıyla satılan ürünlerin içerisine daha ucuz olan tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Bu yöntemle tüketiciyi yanıltan ve tağşiş yapan firmalar ile markalar şu şekilde listelendi:

Küplüce (Akhisar / Manisa): Üniversal Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. bünyesindeki "Naturel Sızma Zeytinyağı" ürününde tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Çınarbey (Esenler / İstanbul): Çınarbey Nakliyat Dağıtım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye ait "Naturel Sızma Zeytinyağı" ürününde (Parti No: 02) tohum yağları bulundu.

Ayvalık Doğal (Nilüfer / Bursa): Onay Ticaret - Sabri Akın firmasına ait "Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L" ürününde tohum yağları karıştırıldığı açıklandı.

Ehlice Etli Ekmek (Yunusemre / Manisa): Osman Sönmez işletmesinde kullanılan zeytinyağında da tohum yağı karışımı tespit edildi.

DÜŞÜK KALİTELİ YAĞLAR SIZMA DİYE SATILMIŞ

Açıklanan listede sadece tohum yağı değil, kaliteli zeytinyağlarının içerisine daha düşük kaliteli zeytinyağlarının karıştırılması hilesi de yer aldı.

Edem Safıyağ (Antakya / Hatay): Safi Yağ Tarım ve Gıda Ürünleri İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.'nin "Natürel Sızma Zeytinyağı (4 Lt.)" ürününde daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı ortaya çıktı.

UZMANLARDAN TÜKETİCİLERE UYARI

Gıda uzmanları, taklit tağşiş listesi verilerinin tüketiciler için yol gösterici olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, taklit ve tağşiş ürünler genellikle düşük fiyatlı ve kalitesiz içeriklerle piyasaya sunuluyor.

Vatandaşlara, ürün etiketlerini dikkatle okumaları, güvenilir markalardan alışveriş yapmaları ve şüpheli durumlarda tarım bakanlığı taklit ve tağşiş listesi üzerinden kontrol yapmaları öneriliyor.

Bakanlık, bu kapsamda taklit tağşiş listesini düzenli olarak güncelleyeceğini ve gıda sahteciliğine karşı mücadelenin devam edeceğini açıkladı.