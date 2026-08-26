Şişli’de ölümden döndüler! Devrilen ağaç 2 aracın üzerine düştü yol kapatıldı

Şişli’de devrilen ağaç, iki aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ağacın devrilmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi’nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir ağaç henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki taksi ile park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Taksi şoförü aracından yara almadan çıktı.

Ağacın araçların üzerine devrilmesinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri gönderildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak devrilen ağaç nedeniyle iki araçta maddi hasar meydana geldi.

3 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Teşvikiye Caddesi polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri ise devrilen ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılan yol, ağaç ve araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

"OLAY SIRASINDA BURADA YAYALAR DA VARDI"

Cadde üzerindeki bir iş yerinde çalışan Murat Akgün yaşananları şöyle anlattı:

"Burada çalışıyorum. Büyük bir gürültü oldu. Gürültüye dışarı çıktık. Çınar ağacının devrildiğini gördük. Taksinin üzerine devrilmiş. Birkaç araçta hasar vardı. Yaralanma gibi bir olay yok herhalde. Takside yolcu yaralandı diye duydum ama görmedim. Olay sırasında burada yayalar da vardı ama bir şey olmadı." (DHA)