Traktör devrildi 4 kişi hastanelik oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Karalar köyü Çamlıca mezrası yolu üzerinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Katırcı'nın idaresindeki traktör, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Mustafa Katırcı ile birlikte araçta bulunan Şenol Katırcı, Emirhan Çelenk ve Mustafa Çelenk yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Zara ve Suşehri ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)