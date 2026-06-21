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Halk TV Türkiye Sınavı saniyelerle kaçırdı: Hüngür hüngür ağladı

Sınavı saniyelerle kaçırdı: Hüngür hüngür ağladı

Osmaniye'de YKS'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) saniyelerle geç kalan kız öğrenci sınava alınmadı. Sınava giremeyen öğrenci gözyaşlarını tutamadı.

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Sınavı saniyelerle kaçırdı: Hüngür hüngür ağladı

Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) saniyelerle geç kalan kız öğrenci, sınava alınmadı. Velilerin 'Al, al' tezahüratları da sonucu değiştirmedi.

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Kentte YKS’nin ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15’te başladı. Kent genelinde 42 binada bulunan 785 salonda, 13 bin 413 aday üniversite hayali için ter döktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşanırken, veliler de okul çevrelerinde çocuklarını bekledi. Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Osmaniye Anadolu Lisesi’nde kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaşan bir kız öğrenci, koşmaya başladı.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Adayın koştuğunu gören veliler de görevlilere, 'Al, al' diye tezahürat yaptı. Ancak sürenin dolması ile kapılar kapatıldı ve öğrenci içeri alınmadı. Sınava giremeyen öğrenci gözyaşı dökerken, daha sonra okul bahçesinin dışına çıkarıldı. AYT'nin başlaması ile veliler okul bahçeleri ve çevresindeki bekleyişlerini sürdürürken, sınav maratonu kent genelinde sorunsuz devam etti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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