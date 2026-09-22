Silivri'den çıktı soluğu butlanda aldı: İnan Güney tarafını seçti

İBB Davası kapsamında 11 ay tutuklu kalmasının ardından tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, butlan kararıyla CHP'ye atanan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Güney bu ziyaretin ardından yoluna butlan CHP'sinde devam edeceğini de duyurdu.

Butlan yönetimi söz konusu ziyaretin ardından bir paylaşımda bulundu. Güney bu paylaşımı alıntılayıp, CHP'de kalacağını şu sözlerle duyurdu:

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na nazik kabulleri için teşekkür ediyorum.

33 yıldır emek vermekten onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partimizin çatısı altında, Beyoğlu’na ve halkımıza aynı inanç ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğim."

İMAMOĞLU İÇİN "SİYASİ TUTUKLU DEĞİL" SÖZLERİ HALA TEPKİ ÇEKİYOR

Butlan CHP'sinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu için 'siyasi tutuklu değil' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi görüşünden dolayı da içeri alınmış biri değil" sözlerine İmamoğlu, "Ben, tümüyle siyasi davaların muhatabıyım. Ben siyasi tutukluyum, tutsağım. Ben, bu ülkenin 87 milyon yurttaşımız için verdiğim Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesinin siyasi esiriyim" demişti.

İmamoğlu sözlerinin devamında ise "Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin" ifadelerini kullanmıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIĞINDA VE TAHLİYESİNDE İMAMOĞLU MESAJ PAYLAŞMIŞTI

İmamoğlu, İnan Güney hem tutuklanıp görevden uzaklaştırıldığında hem de tahliye olduğunda sosyal medya hesabından mesajlar paylaşmıştı.

İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARILDIKTAN SONRA SAVUNMA YAPMASI TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

İBB Davası’nın 2 Temmuz’daki 61’inci duruşmasında Murat Ongun’un avukatlarının savunma süresinin kısaltılması, heyetin 9 Temmuz’da duruşmayı bitirme ısrarı ve Ekrem İmamoğlu’nun savunma sırasının değiştirilmesi gerilime yol açtı.

İmamoğlu heyet tarafından salondan çıkartıldı. Bunun üzerine bazı avukatlar savunma yapmama kararı aldı.

Ancak İnan Güney ve avukatları savunmalarını yaptı. Savunmadan sonra Güney’e “neden savunma yaptın?” denilerek eleştirilmişti.