Silivri'deki facia üzerinden 1 hafta geçti! 10 denizciden iz yok...

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Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasının üzerinden bir hafta geçti. Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 7'nci günde de devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında geminin enkazının yeri kazadan 4 gün sonra tespit edilmişti.

Kaza, 2 Eylül'de Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan Türk bayraklı, 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi kısa süre içerisinde battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Aradan geçen 7 güne rağmen kayıp denizcilere henüz ulaşılamadı.

ENKAZ 4. GÜN BULUNDU

Arama çalışmalarının ilk günlerinde ekiplerin önceliği, denizde kayıp mürettebata ulaşmak oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin bölgedeki çalışmaları sonucunda kazadan 4 gün sonra önemli bir gelişme yaşandı.

TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) kullanılarak yapılan taramalarda, batan Tuğberk İmamoğlu'nun enkazının yeri tespit edildi.

Enkazın bulunmasının ardından çalışmalar, geminin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri sahilinde oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi de devam ediyor.

Ailelerin, arama kurtarma faaliyetlerindeki gelişmeler konusunda ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

Bölgede sürdürülen çalışmaların odağında, enkazda bulunan 10 mürettebata ulaşılması bulunuyor. (DHA)