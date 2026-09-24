Silivri'de jandarma aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Olay, Silivri Mimar Sinan Mahallesi TEM Bağlantı Yolu Silivri Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, görev halindeki jandarma ekip aracı ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan jandarma aracı, güzergah üzerinde yol kenarında park halinde duran iki ayrı araca çarparak durabildi.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Birden fazla aracın karıştığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ivedilikle yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak yaralılara müdahale etti.

3’Ü ASKERİ PERSONEL 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada otomobili kullanan kadın sürücü ile savrulan jandarma aracında bulunan 3 jandarma personeli yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

TRAFİK AKSADI, RESMİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Silivri Mezarlığı mevkiinde araç trafiğinde bir süre aksama yaşandı. Kazaya karışan jandarma aracı, otomobil ve hasar gören park halindeki araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Yetkililer, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. (DHA)