Sıcak havada Büyükada'ya ziyaretçi akını: İğne atsan yere düşmez

İstanbul'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle hafta sonunda Büyükada'da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vapurlarla adaya gelen vatandaşlar, iskele ve çarşı bölgesinde yoğunluk oluşturdu.

Aileler ve gençler güzel havayı sahilde yürüyüş yaparak, bisiklet sürerek ve deniz havasının tadını çıkararak değerlendirdi. Bisiklet kiralama noktalarında hareketlilik yaşanırken, bazı ziyaretçiler adayı yürüyerek gezmeyi tercih etti. Gün boyunca sahil şeridi ve gezi güzergâhlarında oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Adaya gezmeye gelen Ayşe Gül, uzun bir aradan sonra yeniden Büyükada'yı ziyaret ettiğini belirterek, "Adalar çok temiz ve düzenli ama inanılmaz bir kalabalık var. Sahile kadar gittim, 'iğne atsan yere düşmez' denir ya, tam olarak öyle. Hafta sonu yoğunluğu gerçekten çok fazla." dedi.

Büyükada'yı ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Eyüp Öztürk ise, "Eşimle evliliğimizin ardından hem gezmek hem de stres atmak için geldik. Çok beğendik. Hafta sonu olduğu için oldukça kalabalık ama ortam karnaval gibi cıvıl cıvıl. Aya Yorgi Kilisesi'ne kadar yürümeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasret Öztürk de İstanbul'u çok sevdiğini belirterek, "Adalara ilk kez geldik. Ortam adeta tatil köyü havasında. İnsanlar sıcak ve samimi. Çok keyif aldık, tekrar geleceğiz." diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte Büyükada'yı gezmeye geldiklerini belirten Okan Balcı ise, "Ada çok güzel. Çocuklarımızı gezdirmek için geldik. Hava oldukça sıcak olduğu için bisiklete bindirmeyi düşünmüyoruz." dedi.

(DHA)