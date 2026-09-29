Sezen Aksu, gazeteci Merdan Yanardağ'a açtığı davayı geri çekti

Gazeteci ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "casusluk" davasında yaptığı savunma sırasında şarkıcı Sezen Aksu ile yıllardır süren hukuk sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Yanardağ, Sezen Aksu'nun kendisine açtığı davayı geri çektiğini söyledi. Aksu'nun kararını, Yanardağ'ın içinde bulunduğu hukuki süreci gerekçe göstererek aldığını belirten Yanardağ, "Bu davaların tabii bazı faydaları da var. Sezen Aksu benimle ilgili davayı geri çekmiş. İçinde bulunduğum durumu gerekçe göstermiş" dedi.

Yanardağ şunları söyledi:

"Bu davaların tabii bazı faydaları da var. Sezen Aksu benimle ilgili davayı geri çekmiş. İçinde bulunduğum durumu gerekçe göstermiş. Sezen Aksu'yu ben 'yetmez ama evetçi' olduğu için eleştirmiştim. Herhalde utandı Sezen Aksu."

NE OLMUŞTU?

Sezen Aksu, Yanardağ'ın bir televizyon programında kendisi hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 2021'de 100 bin lira tazminat talebiyle dava açmıştı. Davanın konusu, Yanardağ'ın Aksu'nun 2010 referandumundaki tutumuna yönelik sert eleştirileriydi.

Mahkeme, Aralık 2022'de Yanardağ'ın Aksu'ya 30 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Aksu ise karara itiraz ederek talep ettiği tazminatın 100 bin lira olarak belirlenmesini istedi.

Süreç daha sonra icra aşamasına da taşındı. Aksu, tutuklu bulunduğu dönemde Yanardağ hakkında icra işlemi başlattı.

YANARDAĞ NE DEMİŞTİ?

Yanardağ, Aksu'nun 2010 referandumundaki tutumunu eleştirirken, sanatçının "Yetmez ama evet" kampanyasına verdiği desteğe atıfta bulunmuş ve bu tutumun AKP iktidarının sonraki politikalarında etkisi olduğunu savunmuştu.

Merdan Yanardağ şunları söylemişti:

"Sezen Aksu'yu ben hatırlatmak isterim, Sezen Aksu bu ülkedeki en kirli 'yetmez ama evet'çilerden biridir. Altını çizerek söylüyorum, en kirli. Çünkü biz 'hayır' kampanyası yürütürken kişisel olarak, gazeteci olarak, aydın olmaya çalışan insanlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yarısını iki cihanda birden lekeli olmakla suçladı. Biz bunu unutmadık Sezen Aksu. Senin verdiğin yetkiyi, sizin verdiğiniz yetkiyi AKP iktidarı tepe tepe kullanıyor. Niye şaşırıyorsun? Bu cehennemin yolunu döşeyenlerden biri de sensin. Maalesef sensin.

2010 referandumunda bugünkü bu berbat yargı düzeninin temelleri atılan o dönemde, 'hayır' kampanyası yönetenlere 'iki cihanda birden lekeli' dedi. Ben hiçbir zaman unutmadım, unutmayacağım."