Sendika üyesi memur sayısı açıklandı: Oran yüzde 78 oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2026 Temmuz istatistikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

ORAN YÜZDE 78 OLDU

Tebliğe göre, toplam 3 milyon 82 bin 768 kamu görevlisinin 2 milyon 403 bin 189'u sendika üyesi oldu. Kamu görevlilerinde sendikalaşma oranı yüzde 77,96 olarak kaydedildi.

KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARI

Konfederasyonlar arasında en fazla üyeye sahip konfederasyon Memur-Sen oldu. Memur-Sen'in üye sayısı 1 milyon 130 bin 8 olarak açıklandı. Kamu sendikalarına göre üye olan çalışan sayısı ise şöyle açıklandı:

Türkiye Kamu-Sen: 536 bin 151 üye

Birleşik Kamu-İş: 199 bin 888 üye

KESK: 161 bin 591 üye

DMK: 99 bin 679 üye

(ANKA)