Sendika üyesi memur sayısı açıklandı: Oran yüzde 78 oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, kamu görevlilerinde sendikalaşma oranı yüzde 77,96 oldu. Sendikalı memur sayısı ise 2 milyon 403 bin 189 olarak açıklandı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2026 Temmuz istatistikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
ORAN YÜZDE 78 OLDU
Tebliğe göre, toplam 3 milyon 82 bin 768 kamu görevlisinin 2 milyon 403 bin 189'u sendika üyesi oldu. Kamu görevlilerinde sendikalaşma oranı yüzde 77,96 olarak kaydedildi.
KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARI
Konfederasyonlar arasında en fazla üyeye sahip konfederasyon Memur-Sen oldu. Memur-Sen'in üye sayısı 1 milyon 130 bin 8 olarak açıklandı. Kamu sendikalarına göre üye olan çalışan sayısı ise şöyle açıklandı:
Türkiye Kamu-Sen: 536 bin 151 üye
Birleşik Kamu-İş: 199 bin 888 üye
KESK: 161 bin 591 üye
DMK: 99 bin 679 üye
(ANKA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi