Adam kayırmacılıkta yeni seviye: Proje okula müdürün değil sendikanın 'uygun gördükleri' atandı!

Türkiye genelinde örnek gösterilerek "Proje Okulu" statüsü kazanan Sincan Anadolu Lisesi'nin 4 yıllık müdürü Ali Osman Köse, liyakat ilkelerinin çiğnendiği gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

KENDİ ÖNERDİKLERİ DEĞİL SENDİKANIN UYGUN GÖRDÜKLERİ ATANDI

Okul bünyesindeki müdür yardımcılığı kadrolarına tarafsızlık ve başarı kriterlerine göre isimler önermesine rağmen, resmi bir vasfı bulunmayan sendika temsilcilerinin "uygun gördüğü" kişilerin atandığını belirten Köse, yayınladığı kamuoyu açıklamasında haksızlığa karşı ilkesel bir duruş sergileyerek adalet ve hakkaniyet adına istifa ettiğini açıkladı.

4 senelik inanılmaz bir gelişimin ardından proje okulu olduk. İki tane münhal müdür yardımcısı pozisyonumuz vardı yani açık. Oraya gerçekten çok değerli, çok kıymetli, çok liyakatli, çok işini iyi yapan insanları, buraya değer katacak insanları önerdik ama..

Çünkü böyle bir imkan veriyor, proje okulu olmanın mantığı bu zaten. Dedik ki "Sizlerle çalışırız, sizler bu okula değer katarsınız, biz gittiğimizde gözümüz arkada kalmaz, burada her şey daha da iyi olur." Düşüncesiyle, sendikalarına da bakmadan —ben sendikalı değilim ki yani, önemli de değil 2017'de istifa ettim.

'SİZİN OKULA ŞUNLARI UYGUN GÖRDÜK' DEDİLER

Ama beni burada hiçbir resmi sıfatı olmayan ama amiriymiş gibi arayıp "Sizin okula şunları uygun gördük" diyen bir temsilci, sendika temsilcisi... Gerçekten hem o dönem çok şaşırttı ama biz tabii lisan-ı münasiple en kibar şekilde, saygılı bir şekilde biz dedik iki tane arkadaşla anlaştık, naçizane onları önerdik. Ama günün sonunda bir baktık ki gerçekten o tırnak içinde uygun gördükleri insanlar buraya gelmiş, atanmışlar.

"VATANA HİZMET ETMEDİĞİNİZ KESİN"

Hangi yapıya, hangi gruba, kime hizmet ediyorsunuz bilmiyorum ama vatana hizmet etmediğiniz kesin. Ben vatana hizmet ediyorum, ben devlete, ben millete hizmet ediyorum, ben bu bayrağa hizmet ediyorum. Bu can bu bedende oldukça da öyle olmaya devam edecek. O yüzden sizin sözünüz geçerek ve onay olduğu sürece burada okul müdürlüğü yapamam. O yüzden istifa ediyorum. Dediğim gibi detayları var.

"ALLAH VATANIMIZI KORUSUN. ÖZELLİKLE BAZILARINDAN"

Doğruyu söylemek yetmiyor, doğruyu yapmak lazım. Üzgünüm tabii ama çok huzurluyum. Vicdanım çok rahat, yaptıklarımız ortada. Hepinize de sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Allah vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı korusun. Özellikle bazılarından.

KAMUOYUNA

Bugün neden istifa ettiğimi açık ve net bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Bu karar ne anlık bir öfkenin ne de kişisel bir kırgınlığın sonucudur.

2022 yılında yapılan yöneticilik sınavında oldukça yüksek bir puan alarak, Sincan Anadolu Lisesi'nde 06 Eylül 2022 tarihinde okul müdürü olarak göreve başladım. O tarihte okulumuz bugünkü konumundan çok uzaktı. Dört yıl boyunca öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte gece gündüz çalıştık.

Akademik başarıyı artırdık, güçlü bir kurum kültürü oluşturduk, okul güvenliğini sağladık ve çok sayıda sosyal projeye imza attık. "Burası Sincan, burada olmaz." denilen ne varsa hepsini gerçekleştirdik. Deyim yerindeyse eğitimde ütopya denilebilecek birçok hedefi hayata geçirdik.

Türkiye'nin birçok ilinden ziyaret edilen, örnek alınan ve ilham kaynağı olan bir okul haline geldik. Nihayetinde, yüzlerce okulun proje okulu statüsünü kaybettiği bir dönemde, 6 Mayis 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığımızın takdiriyle "Akademik Mükemmellik ve Dijital Dönüşüm Odaklı Okul Gelişim Projesi" ile Proje Okulu statüsü kazandık.

Proje okulunun en önemli özelliği okulun vizyonunu hayata geçirecek yönetim ekibinin oluşturulabilmesidir. Bu anlayışla, 2017 yılından bu yana herhangi bir sendikaya üye olmamış olmanın sağladığı tarafszılık anlayışıyla, münhal bulunan iki müdür yardımcılığı kadrosu için liyakatine, çalışma disiplinine ve okulumuza sağlayacakları katkıya inandığımız müdür yardımcı adaylarını ilgili makamlara önerdik. Bizim ölçümüz liyakat, çalışkanlık ve okulumuza sağlayacakları katkıydı.

Ancak 16 Haziran'da atama sonuçlanı açıklandığında gördük ki, okul müdürü olarak yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler hiçbir şekilde dikkate alınmamıştı. Daha da üzücü olan, tercih döneminde resmi bir görevi bulunmayan temsilci sıfatı kişilerin bizi arayarak okulumuza "UYGUN GÖRDÜKLERİ" isimleri bildirmeleri ve bu müdahalelerin karar vericiler tarafından dikkate alınması sonucunda, söz konusu kişilerin müdür yardımcıs olarak atanmalarıydı.

İşte itirazımızın ve istifamızın temel nedeni budur.

Bir okulun yönetim kadrosunun belirlenmesinde, okul müdürünün değerlendirmelerinin, okulun ihtiyaçlarının ve liyakat ilkesinin hiçbir şekilde dikkate alınmamasına sessiz kalamazdım.

Çünkü bir yıllardır öğrencilerimize adaleti ve hakkaniyeti anlattık. "Vatanın en çok seven, görevini en iyi yapandır." dedik. Sadece doğruyu konuşmayı ve yapmayı değil, haksızlık karşısında doğru zamanda doğru duruş sergilemeyi öğrettik. Eğer sıra bize geldiğinde, gerektiğinde bedel ödemek yerine susmuş olsaydık önce kendi anlattığımız değerlere hanet etmiş olurduk.

Son olarak, bu süreçte sorumluluğu bulunanlara sesleniyorum:

Eğitim yöneticilerinin öncelikli sorumluluğu: devlete, millete, hukuka ve kamu hizmetinin gerektirdiği tarafsızlık ilkesine bağl kalmaktır. Okullar, sendikaların, vakıfların veya herhangi bir grubun güç ve etki alanı değil adaletin, liyakatin, tarafsızlığın hüküm sürdüğü, erdemli ve iyi insan yetiştirmenin hedeflendiği kurumlardır.

Şu asla unutulmamalıdır ki, bizler makamlar için değil, vatana, millete ve Cumhuriyetimize faydalı nesiller yetiştirmek için görev yapıyoruz.

Altını çizerek söylemeliyim ki; Bu bir kaçış veya teslimiyet değildir.

Bu yanlış olduğuna inandığım bir anlayışa karşı zamanında verilmiş ilkesel bir tepkidir.

Bugün bu karan eleştirenler olabilir. Ancak zaman, yapılan tercihlerin sonuçlarını herkese gösterecektir.

Makamlar veya görevler değişebilir, ancak nerede olursam olayım adalet, liyakat, tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeden, bu vatan için hizmet etmeye devam edeceğim

TAKDİR KAMUOYUNUNDUR.