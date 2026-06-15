Ordu'da sendika başkanının otomobili kundaklandı: Polis şüphelileri arıyor!

Ordu'nun Korgan ilçesinde Belediye-İş Sendikası Korgan Şube Başkanı Nurittin Ulaş'a ait park halindeki otomobil, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Korgan ilçesi Dip Mahallesi Yukarı Pazar mevkisinde meydana geldi. Nurittin Ulaş, evinin önünde park halindeki 35 EPS 23 plakalı otomobilinden alevler yükseldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ ANCAK ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor. (DHA)