Selçuk Bayraktar yeni hedefini açıkladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın final etkinliği İstanbul Küçükçekmece'deki TENMAK yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmacılarla bir araya gelerek gençlerin sorularını yanıtladı.

Selçuk Bayraktar, dünyadaki gelişmelerin Türkiye'nin yerli imkanlarını ve kendi teknolojik kabiliyetlerini daha fazla geliştirmesini zorunlu hale getirdiğini belirterek, bu alanda daha hızlı çalışılması gerektiğini söyledi.

“KIZILELMAMIZ, ENERJİDE TÜRKİYE’Yİ BAĞIMSIZ KILMAK”

Alparslan Bayraktar ise Türkiye'nin elektrik talebinin giderek arttığına dikkat çekerek, bu artışta nüfus, ekonomi ve sanayinin yanı sıra yapay zeka ve veri merkezleri gibi yeni teknolojilerin de etkili olduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması gerektiğini belirten Bayraktar, “Kızılelmamız, enerjide Türkiye’yi bağımsız kılmak” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin bugün kullandığı enerjinin önemli bir bölümünü ithal ettiğini belirterek, hedefin enerjide kendi kendine yeten bir ülke olmak olduğunu söyledi.

Nükleer enerjinin de bu hedef açısından önemli olduğunu ifade eden Bayraktar, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbonsuzlaşma hedeflerinin nükleer enerji olmadan gerçekleştirilmesinin zor olduğunu savundu.

NÜKLEER ENERJİ ALANINDA YENİ HEDEF

Selçuk Bayraktar da Türkiye'nin nükleer enerji alanında önemli bir insan kaynağına ihtiyaç duyacağını belirtti.

Nükleer enerji alanında yurt dışına gönderilen öğrenciler olduğunu, bunların bir kısmının eğitimlerini tamamlayarak döndüklerini ve şu anda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıklarını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Çok önemli miktarda gencimizle direkt bağlantımız var. Onların hem eğitimlerine destek oluyoruz hem de eğitim sonrasında çalışma hayatında onlarla birlikte oluyoruz. Çünkü çok büyük bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Sinop'ta kurmayı düşündüğümüz reaktörler, Trakya'daki reaktörler ve Küçük Modüler Reaktörlerle (SMR) birlikte Türkiye'nin nükleer alanı en hızlı büyüyecek, en büyük alanlardan bir tanesi olacak. Onun için bu alanda yetişmiş öğrencilere ihtiyacımız var."

AVUSTURYA, ALMANYA GİBİ BİRÇOK ÜLKE TAMAMEN KARŞI

Küçük Modüler Reaktörler (SMR), ünite başına genellikle 300 megavata (MWe) kadar elektrik gücü üretebilen, geleneksel büyük nükleer santrallere kıyasla çok daha küçük boyutlu ve fabrikalarda parça parça üretilip kurulacak alanda monte edilebilen gelişmiş nükleer reaktörlerdir.

Nükleer enerjiden tamamen çıkış (Atomausstieg) politikasını benimseyen Almanya, yeni nesil minyatür reaktörlerin de yeşil enerji geçişini geciktirdiğini ve iklim hedeflerine hizmet etmediğini savunurken Lüksemburg ve Avusturya nükleer enerjinin hiçbir türünün temiz ve zararsız olmadığını kabul eder.

Ayrıca politika uzmanları tarafından nükleer enerjinin farklı riskleri de öne sürülmektedir.

(AA-Haber Merkezi)