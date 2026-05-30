Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Şehit polis memuru Aydın Üyenarık son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve yaklaşık 7 ay sonra şehit düşen polis memuru Aydın Üyenarık, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Şehit polis memuru Aydın Üyenarık son yolculuğuna uğurlandı
Son Güncelleme:

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Aydın Üyenarık, 1 Kasım 2025’te Tuzla Sanayi girişinde ekip aracının karıştığı kazada yaralandı.

Yaklaşık 7 ay tedavi gördüğü hastanede kalbi duran Üyenarık şehit oldu.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık'ın tabutu, Adana'da önce dev Türk bayrağı asılan babaevine, ardından cenaze töreni için Ceyhan ilçesi Gümürdülü Mahallesi’ne götürüldü.

Trafik kazası geçirdi 6 ay sonra hastaneden acı haber geldi! Polis Aydın Üyenarık şehit olduTrafik kazası geçirdi 6 ay sonra hastaneden acı haber geldi! Polis Aydın Üyenarık şehit oldu

Kılınan namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alınıp cenaze aracına konuldu.

Evli ve 3 çocuk babası Aydın Üyenarık, dualarla Gümürdülü Köyü Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şehit Polis
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro