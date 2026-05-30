Şehit polis memuru Aydın Üyenarık son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve yaklaşık 7 ay sonra şehit düşen polis memuru Aydın Üyenarık, memleketi Adana’da toprağa verildi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Aydın Üyenarık, 1 Kasım 2025’te Tuzla Sanayi girişinde ekip aracının karıştığı kazada yaralandı.
Yaklaşık 7 ay tedavi gördüğü hastanede kalbi duran Üyenarık şehit oldu.
Şehit polis memuru Aydın Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.
MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ
Şehit polis memuru Aydın Üyenarık'ın tabutu, Adana'da önce dev Türk bayrağı asılan babaevine, ardından cenaze töreni için Ceyhan ilçesi Gümürdülü Mahallesi’ne götürüldü.
Kılınan namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alınıp cenaze aracına konuldu.
Evli ve 3 çocuk babası Aydın Üyenarık, dualarla Gümürdülü Köyü Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi