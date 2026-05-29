Trafik kazası geçirdi 6 ay sonra hastaneden acı haber geldi! Polis Aydın Üyenarık şehit oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Aydın Üyenarık, görev sırasında geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Aydın Üyenarık’ın, 1 Kasım 2025 tarihinde görevi esnasında elim bir trafik kazası geçirdiği belirtildi. Kazada ağır yaralanan Üyenarık’ın, kaldırıldığı hastanede uzun süredir devam eden tedavisine rağmen 29 Mayıs 2026 tarihinde şehit olduğu açıklandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekânı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerine yer verildi.

Şehit polis memuru için emniyet teşkilatı ve yakın çevresi yasa boğuldu.

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık için düzenlenecek cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılması bekleniyor.