Seferihisar Belediyesi soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu başkan yardımcısı G.P.'nin şoförü M.K., İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI, BİR KİŞİ EV HAPSİYLE SERBEST

Adliyeye sevk edilen kişilerden M.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.D. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P., N.H. ve İ.K.'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi, 25 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti. Ardından Seferihisar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, CHP'li meclis üyesi Fuat Gümüş belediye başkan vekilliğine seçilmişti.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise "ev hapsi" kararı verilerek görevden uzaklaştırılmış, daha sonra görevine iade edilmişti. Şoförler A.D. ve M.K. ise 28 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.