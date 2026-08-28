Seferihisar Belediyesi soruşturmasında son gelişme: Başkan ve yardımcısının şoförleri gözaltında
Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Şimdi de, tutuklu Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile başkan yardımcısı G.P.’nin şoförleri gözaltına alındı.
İzmir’de Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirildi. Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D ile tutuklu başkan yardımcısı G.P.’nin şoförü M.K. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şoföründe emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Seferihisar Belediyesi’ne yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P., N.H. ve İ.K.’nin de aralarında bulunduğu 25 kişi, 25 Haziran’da gözaltına alınmıştı.
Yetişkin’in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı tarafından Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ise "ev hapsi" kararı verilerek görevden uzaklaştırılmış, daha sonra görevine iade edilmişti.
Seferihisar Belediye Meclisi’nde, tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP’li Meclis Üyesi Fuat Gümüş belediye başkan vekilliğine seçilmişti. (AA)