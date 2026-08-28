Halk TV Siyaset Seferihisar Belediyesi soruşturmasında son gelişme: Başkan ve yardımcısının şoförleri gözaltında

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında son gelişme: Başkan ve yardımcısının şoförleri gözaltında Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Şimdi de, tutuklu Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile başkan yardımcısı G.P.’nin şoförleri gözaltına alındı.