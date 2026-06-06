Seçim sandıkları hazırlandı: Yeni beldeler belediye başkanını seçecek

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Yüksek Seçim Kurulu'nun 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında aldığı ara seçim kararı doğrultusunda, altı yeni beldede 7 Haziran Pazar günü seçim gerçekleştirilecek.

SEÇİM SANDIKLARI HAZIRLANDI

Yapılacak seçimler neticesinde bu yerleşim yerlerinin belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri seçmenlerin oylarıyla tayin edilecek.

Seçim heyecanının yaşanacağı yeni beldeler ve bağlı bulundukları idari birimler şu şekildedir:

Tokat'ın Reşadiye ilçesi: Yolüstü beldesi

Tokat'ın Reşadiye ilçesi: Çevrecik beldesi

Tokat'ın Almus ilçesi: Bağtaşı beldesi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi: Kuşçu beldesi

Gümüşhane: Tekke beldesi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi: Mustafapaşa beldesi

YENİ BELDELER BELEDİYE BAŞKANINI SEÇECEK

Söz konusu yerleşim yerlerinde yapılacak olan ara seçimlere katılma yeterliliğine sahip toplam 41 siyasi partiden 27'si seçime katılmak üzere başvuruda bulundu.

Seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki resmi sıralaması ise şu şekilde ilan edildi:

Adalet Birlik Partisi

DEVA Partisi

Vatan Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Doğru Yol Partisi

Büyük Birlik Partisi

Saadet Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Cumhuriyet Halk Partisi

Yerli ve Milli Parti

Anavatan Partisi

Demokratik Sol Parti

Gelecek Partisi

Teknoloji Kalkınma Partisi

İYİ Parti

Anahtar Parti

Yeniden Refah Partisi

Demokrat Parti

Adalet Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Zafer Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Merkez Sağ Parti