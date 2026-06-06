Seçim sandıkları hazırlandı: Yeni beldeler belediye başkanını seçecek
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan toplam altı yerleşim yerinde yarın sandık başına gidilerek belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.
Yüksek Seçim Kurulu'nun 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında aldığı ara seçim kararı doğrultusunda, altı yeni beldede 7 Haziran Pazar günü seçim gerçekleştirilecek.
SEÇİM SANDIKLARI HAZIRLANDI
Yapılacak seçimler neticesinde bu yerleşim yerlerinin belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri seçmenlerin oylarıyla tayin edilecek.
Seçim heyecanının yaşanacağı yeni beldeler ve bağlı bulundukları idari birimler şu şekildedir:
Tokat'ın Reşadiye ilçesi: Yolüstü beldesi
Tokat'ın Reşadiye ilçesi: Çevrecik beldesi
Tokat'ın Almus ilçesi: Bağtaşı beldesi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi: Kuşçu beldesi
Gümüşhane: Tekke beldesi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesi: Mustafapaşa beldesi
YENİ BELDELER BELEDİYE BAŞKANINI SEÇECEK
Söz konusu yerleşim yerlerinde yapılacak olan ara seçimlere katılma yeterliliğine sahip toplam 41 siyasi partiden 27'si seçime katılmak üzere başvuruda bulundu.
Seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki resmi sıralaması ise şu şekilde ilan edildi:
Adalet Birlik Partisi
DEVA Partisi
Vatan Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Doğru Yol Partisi
Büyük Birlik Partisi
Saadet Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Cumhuriyet Halk Partisi
Yerli ve Milli Parti
Anavatan Partisi
Demokratik Sol Parti
Gelecek Partisi
Teknoloji Kalkınma Partisi
İYİ Parti
Anahtar Parti
Yeniden Refah Partisi
Demokrat Parti
Adalet Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Zafer Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Merkez Sağ Parti