Özel: Bir diplomasızın bir mazbatasıza CHP'yi yönettirmesine izin vermeyeceğim

CHP Lideri Özgür Özel, Tokat'ın Çevrecik Beldesi'nde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Özel, "Bugün buraya Ankara’dan Trabzon’a sabah uçarak, sonra Gümüşhane Tekke’ye uğrayarak; oradan beri yollarda sevgi selleriyle kucaklaşarak, adım adım umudu büyüterek, adım adım yürüyüşümüzü kesmeden, hedefimizi bilerek iktidar yürüyüşüne devam etmeye geldik" dedi.

Özel, Tokatlılara 'mutlak butlan' kararına rağmen yurttaşların partisine sahip çıkmasını istediğini şu sözlerle anlattı:

"CANIMI ALSALAR DÖNMEYECEĞİM"

Bana soruyorlar, diyorlar ki: 'Özgür Özel partiyi elinden almaya uğraşıyorlar, yerine butlan atıyorlar. Sen yine gelmişsin, CHP CHP diyorsun.' Kardeşim, ben bu partinin öz evladıyım, seçilmiş genel başkanıyım. Bir diplomasızın, bir mazbatasıza Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönettirmesine itirazım var. Buna izin vermeyeceğim. Bunun için her görev kıymetli. Partinin geçmişine şu kadar saygısızlık etmedim. Daha şu düğmeyi bile önlerinde bir kere çözmedim, bir kere kötü bir söz demedim. Bana neler ettiler sustum, sustum katlandım. Ne zaman Atatürk'ün partisinin kapısına polisle geldiler. Ne zaman bizi sürükleye sürükleye partiden attılar, işte o zaman ben sizinle birlikte eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış bir zihniyeti, sarayın oyunlarını geride bırakarak yeni bir yürüyüşe çıktım ve adım adım yürüyorum. Bu yürüyüşün parolası kararlılıktır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi birdir, beraber olacaktır; seçilmiş genel başkanıyla bu parti tekrar yürüyüşüne devam edecektir. Köy köy, belde belde, şehir şehir yürüyoruz. Yağmur yağıyor, yürüyoruz. Dolu yağıyor, yürüyoruz. Engel çıkıyor, yürüyoruz. Şunu bilin ki, soruyorsanız 'Yorgun musun, hasta mısın?' diye; yok, biz vallahi yine bildiğiniz gibiyiz. 'Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.' Benim dostlarım, canlarım burada. Canımı alsalar da dönmeyeceğim yolumdan. Yol boyunca yolumuza çiçeklerle çıkanlar, gözyaşlarıyla çıkanlar ve bizi yolumuz boyunca sımsıkı saranlara söylüyorum. Bana diyorlar 'Sabaha kadar ağladım' diyor annelerim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne kadın kolları, analarımız, kız kardeşlerimiz seçim akşamları ağlamasın diye genel başkan oldum, ağlamasın diye.

"SARAYIN ATADIĞI DEĞİL, MİLLETİN SEÇTİĞİ YÖNETECEKSE ONUN ADI DEMOKRASİDİR"

Nasıl 1970'lerde rahmetli Ecevit, girdiği ikisi yerel, ikisi genel dört seçimde partiyi birinci parti yaptıysa and içtim, yemin ettim kurultayda gözünüzün içine baka baka dedim ki ya partiyi birinci parti yapacağım ya da bu işi bırakacağım. Kurultaydan beş ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günkü gibi Türkiye'nin birinci partisi oldu. Onun için siz ne dersiniz, siz ne karar verirseniz o olur, çünkü demokraside milletin dediği olur. Sarayın dediği, sarayın atadığı değil, milletin seçtiği yönetecekse onun adı demokrasidir. Türkiye sandığı benimsemiş bir ülkedir. Bakın, bu millet devletini sever. Çağırır, askere gider. İster, oğlunu askere yollar. Gün olur, ay yıldızlı al bayrakla evladı şehit olur gelir, ‘Vatan sağ olsun’ der. Ama ne zaman biri sandığa elini uzatırsa, sandığa müdahale ederse bu millet o eli kırar atar. O yüzden sizden beklentimiz şudur: Partideki sandığa el uzattılar. O ele izin vermeyeceğiz.

"KİMSE ENSEYİ KARARTMASIN"

Pazar günü Çevrecik'teki sandığa el uzatıyorlar. Asla ve asla onlara izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy vermek, bu ülkenin geleceğine oy vermektir. Çok kritik bir dönemeçteyiz. ‘Öyle üzüldüm, ağladım’ diyen annem hiç üzülmesin. Gençler, kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse enseyi karartmasın. Hüseyin demiş: ‘Beyhude yere ah etme naçar. Bir kapı örterse birini açar. Buna dünya derler, hepsi de geçer. Hangi günü gördün akşam olmamış? Hangi geceyi gördün güneş doğmamış?’ Göreceksiniz, hem buraya güneşi doğduracağız hem partimizdeki kasvetli havayı dağıtacağız. Hep birlikte güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Onun için şimdi size soruyorum. Bundan sonra bu evladınızla, bu kardeşinizle, gençler Özgür ağabeyinizle birlikte yürümeye var mısınız? Birlikte bu yolu yürüyecek miyiz? İktidara varmadan durmamaya söz veriyor musunuz? O zaman hepinizin yolu açık olsun.”