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Halk TV Türkiye Satılmadan hurdaya döndüler: Sıfır araçların üzerine duvar çöktü! Milyonlarca liralık hasar oluştu

Satılmadan hurdaya döndüler: Sıfır araçların üzerine duvar çöktü! Milyonlarca liralık hasar oluştu

İstanbul Kağıthane’de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi.

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Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul Kağıthane'de Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil bayiinin stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü.

Satılmadan hurdaya döndüler: Sıfır araçların üzerine duvar çöktü! Milyonlarca liralık hasar oluştu - Resim : 1

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12 SIFIR ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Çökme sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Otomobil bayiinin müdürü Hüseyin Ü., olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu.

Satılmadan hurdaya döndüler: Sıfır araçların üzerine duvar çöktü! Milyonlarca liralık hasar oluştu - Resim : 3

Hüseyin Ü., şikayetinde araçlarda oluşan toplam zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti.

Satılmadan hurdaya döndüler: Sıfır araçların üzerine duvar çöktü! Milyonlarca liralık hasar oluştu - Resim : 4

Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın çökme nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Kağıthane Kaza
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