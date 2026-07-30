Kaza değil adeta mucize: İkiye bölünen araçtan sağ çıktı

Sakarya'nın Erenler ilçesinden geçen D-650 kara yolunda dün akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsü A.İ.Ç'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak yol kenardaki bir ağaca çarptı.

İKİYE BÖLÜNEN ARAÇTAN MUCİZE KURTULUŞ

Ağaca çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Kazanın şiddetiyle parçalanan araçtan yola savrulan sürücü A.İ.Ç, bu feci olaydan sağ çıkmayı başardı. Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşların hızla ihbarda bulunması üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla hastaneye sevk edilen A.İ.Ç. tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)