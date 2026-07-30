Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kaza değil adeta mucize: İkiye bölünen araçtan sağ çıktı

Kaza değil adeta mucize: İkiye bölünen araçtan sağ çıktı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Çarpmanın şiddetiyle araçtan yola savrulan sürücü A.İ.Ç. kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kaza değil adeta mucize: İkiye bölünen araçtan sağ çıktı
Son Güncelleme:

Sakarya'nın Erenler ilçesinden geçen D-650 kara yolunda dün akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsü A.İ.Ç'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak yol kenardaki bir ağaca çarptı.

Kaza değil adeta mucize: İkiye bölünen araçtan sağ çıktı - Resim : 1

İKİYE BÖLÜNEN ARAÇTAN MUCİZE KURTULUŞ

Ağaca çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Kazanın şiddetiyle parçalanan araçtan yola savrulan sürücü A.İ.Ç, bu feci olaydan sağ çıkmayı başardı. Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşların hızla ihbarda bulunması üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Genç kadın evinde ölü bulundu! Çocukları evdeyken göğsünden tek kurşunla vurulduGenç kadın evinde ölü bulundu! Çocukları evdeyken göğsünden tek kurşunla vuruldu

YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulansla hastaneye sevk edilen A.İ.Ç. tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sakarya Kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro