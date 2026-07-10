Sarıyer Poligon Mahallesi Meclis gündeminde: CHP'li Zeybek, Bakan Kurum’a tek tek sordu

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Poligon Mahallesi’nde kentsel dönüşüm gerekçesiyle yaşanan mülkiyet sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Zeybek, bölgede uygulanan yöntemlerin "fiili bir mülkiyet gaspına" dönüştüğünü iddia etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sarıyerli vatandaşlara seslenen Zeybek, "Sarıyerli komşularım, yalnız değilsiniz; hakkınızı ve hukukunuzu her koşulda savunacağım. Hiç kimse, yılların emeğiyle kurduğu yuvasını masa başında alınan kararlarla kaybetmeye zorlanamaz. Mülkiyet hakkı pazarlık konusu değil, Anayasa’nın güvencesidir. Sonuna kadar yanınızdayım, bu sürecin takipçisiyim." ifadelerini kullandı.

"6306 SAYILI KANUN AMAÇ DIŞI KULLANILIYOR"

Zeybek, TBMM Başkanlığına sunduğu önergede, afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla çıkarılan 6306 sayılı kanunun, Poligon Mahallesi'nde vatandaşın mülkiyet hakkını elinden almak için bir araç olarak saptırıldığını öne sürdü.

Önergede öne çıkan iddialar ve tepkiler şunlar oldu:

Tebliğ Usulsüzlüğü: On yıllardır bölgede yaşayan ve tapusu olan vatandaşların, evlerinin satışa çıkarıldığını kendilerine doğrudan yapılan bir bildirimle değil, muhtarlığa gönderilen bir tebligatla öğrendikleri iddia edildi. Zeybek bu durumu "Oldubittiye getirilen bir el koyma süreci" olarak nitelendirdi.

Düşük Değerleme ve İhale Şaibesi: 19 Eylül 2024 tarihinde yapılan pay satış ihalesine yalnızca iki şirketin (Nar Enerji Grubu ve Pelit İnşaat) katıldığı, rekabetçi bir ortamın oluşmadığı belirtildi. Metrekare başına yapılan yaklaşık 41.200 TL'lik değerlemenin piyasa rayiçlerinin çok altında olduğu ve bilinçli bir değer düşürme operasyonu yapıldığı savunuldu.

Rıza Dışı Para Yatırma: Bazı hak sahiplerinin hesaplarına, rızaları ve bilgileri olmaksızın paralar yatırılarak adeta "Parayı yatırdık, artık ev bizimdir" mantığıyla hareket edildiği öne sürüldü.

BAKAN MURAT KURUM'A 8 KRİTİK SORU

Gökan Zeybek, yaşanan bu süreçle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle şu soruları yöneltti:

1- Sarıyer Poligon Mahallesi'nde yaşanan bu süreçten ve vatandaşların mülksüzleştirildiği yönündeki iddialardan Bakanlığın bilgisi var mıdır? Bakanlığınız bu konuda bir inceleme başlatmayı düşünmekte midir?

2- Mağdur olduğunu belirten hak sahiplerine, ihale ve devir sürecine itiraz ve iptal davası açma hakları konusunda Bakanlık tarafından bilgilendirme yapılmış mıdır?

3- Bilirkişinin yapmış olduğu değer tespiti, piyasa koşullarına uygun olmadığı ve vatandaşların mağduriyeti konusunda bir değerlendirmeniz var mıdır?

4- 19 Eylül 2024 tarihli pay satış ihalesine yalnızca iki şirketin katılmış olması, ihalenin rekabet ve şeffaflık ilkelerine uygunluğu açısından Bakanlık tarafından değerlendirilmiş midir?

5- Metrekare başına yapılan yaklaşık 41.200 TL'lik değerlemenin bölgedeki güncel piyasa rayiçleriyle örtüşüp örtüşmediğine dair bağımsız bir değerlendirme yapılmış mıdır? Yapılmadıysa yapılması düşünülmekte midir?

6- Hak sahiplerinin bilgisi ve rızası olmadan hesaplarına bedel yatırılması uygulamasının hukuki dayanağı nedir? Bu uygulama, tapu sahibinin iradesi dışında mülkiyetin devrine yol açacak şekilde mi tasarlanmıştır?

7- Bölgede deprem riski açısından herhangi bir sıkıntı bulunmamasına rağmen burasının rezerv alan olarak ilan edilmesinin gerekçesi nedir? Bölgenin rezerv yapı alanı ilan edilmesine ve dönüşüm sürecine dayanak teşkil eden etüt ve afet raporları, ilan gerekçesinin hangi kısmında yer almaktadır?

8- Bu uygulamadan bölgede kaç kişi/kaç hane etkilenmiştir?