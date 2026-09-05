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Halk TV Türkiye Şanlıurfa’da minibüs TIR altında kaldı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Şanlıurfa’da minibüs TIR altında kaldı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasındaki kara yolunda minibüsün TIR’a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

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Şanlıurfa'da minibüsün, TIR’a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Suruç-Birecik kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 AIC 420 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden TIR’a arkadan çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 4 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa’da minibüs TIR altında kaldı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Resim : 2

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir çocuk ile bir kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Minibüste bulunan Felek Aşan (40) ve Said Aşan (57) ise ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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