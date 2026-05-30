Samsun'da denize atlayan kadını itfaiye eri kurtardı

Samsun'da denize atlayan ve kıyıdan 100 metre açılan kadın, suya atlayan itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde denize atlayarak kıyıdan 100 metre açılan kadın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan Tütün İskelesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma girdiği öne sürülen E.K. isimli kadın denize atladı. Suda yaklaşık 100 metre ilerleyen E.K.’nin bağırış ve ağlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerden itfaiye eri Şenol Oğuz, denize girerek kıyıdan 100 metre açıkta bulunan E.K.’ye ulaştı. Kadını su üzerinde tutmayı başaran Oğuz, daha sonra E.K.’yi Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

Ekipler tarafından güvenli bir şekilde kıyıya çıkarılan E.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye eri Şenol Oğuz’un E.K.’yi denizden kurtardığı o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)

