3 gündür aranıyordu: Kadının cansız bedeni ırmak yatağında bulundu!

Samsun’un Canik ilçesinde üç gün önce kaybolan 85 yaşındaki Türkan Yener’den acı haber geldi. Ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucunda, Yener’in cansız bedeni Mert Irmağı’nda bulundu.

AİLESİ 17 MAYIS'TA İHBAR ETMİŞTİ

Olay, Canik ilçesi Kaleboğazı Mahallesi’nde meydana geldi. 17 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Türkan Yener’den haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından Yener’in bulunması için Jandarma, AFAD ve NEZİR ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

IRMAKTA HAREKETSİZ BİR KİŞİ OLDUĞU İHBARI GELDİ

Arama çalışmaları devam ederken, bugün saat 10.00 sıralarında Mert Irmağı içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğu yönünde ihbar alındı. Hızla belirtilen bölgeye sevk edilen ekipler, nehir içerisinde zorlu bir çalışma gerçekleştirdi.

4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI

Ekiplerin 4 saat süren çalışması neticesinde, Mert Irmağı’ndaki cansız bedene ulaşıldı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Türkan Yener’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. (DHA)