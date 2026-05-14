Samsun'da 2 TIR çarpıştı biri yan yattı: 2 kişi yaralandı

Samsun'da aynı istikamette seyir halinde olan iki TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR'lardan biri yan yatarken, 2 kişi yaralandı.

Kavak ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan iki TIR çarpıştı. Meydana gelen kazada iki sürücü yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde, saat 17.00 sıralarında Ankara yolu Kavak ilçesi Çakallı mevkisi 30’uncu kilometrede meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKTI YAN ŞERİTTEKİ TIR'A ÇARPTI

Kavak’tan Samsun yönüne giden Yunus Emre Kaval (34) yönetimindeki 58 AHM 899 plakalı TIR, orta şeritte seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeritte ilerleyen Halis Işık (50) idaresindeki 55 AJG 273 plakalı TIR’ın sol yanına çarptı.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücülerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

